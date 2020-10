Cosa sono gli anticorpi monoclonali anti-Covid, e quali stanno per arrivare? (Di sabato 17 ottobre 2020) (illustrazione: Getty Images)Donald Trump è uno dei grandi protagonisti di questa pandemia. Rimarrà di certo celebre per le sue spacconate, i suoi cambi repentini di opinione sul virus, e i suoi endorsement a sorpresa a questa o quella terapia miracolosa, che poi tende a rivelarsi (inevitabilmente) drammaticamente inutile. Da ultimo, la sua recente malattia, e il conseguente recupero lampo, hanno puntato i riflettori sugli anticorpi monoclonali, sbandierati dal presidente Usa come cura risolutiva, che promette di fornire gratuitamente a tutti gli americani per sconfiggere, una volta per tutte, l’epidemia. E se le critiche, anche in questo caso, non si sono fatte attendere, la verità è che gli anticorpi monoclonali sono ... Leggi su wired (Di sabato 17 ottobre 2020) (illustrazione: Getty Images)Donald Trump è uno dei grandi protagonisti di questa pandemia. Rimarrà di certo celebre per le sue spacconate, i suoi cambi repentini di opinione sul virus, e i suoi endorsement a sorpresa a questa o quella terapia miracolosa, che poi tende a rivelarsi (inevitabilmente) drammaticamente inutile. Da ultimo, la sua recente malattia, e il conseguente recupero lampo, hanno puntato i riflettori sugli, sbandierati dal presidente Usa come cura risolutiva, che promette di fornire gratuitamente a tutti gli americani per sconfiggere, una volta per tutte, l’epidemia. E se le critiche, anche in questo caso, non sifatte attendere, la verità è che gli...

CarloCalenda : .?@DinoGiarrusso? bello, a parte il fatto che ho circa il 90% di presenza ai voti..è stata approvato oggi in Commis… - HuffPostItalia : Massimiliano Ossini: 'Ho avuto il covid, è una cosa seria. I negazionisti sono come i terrapiattisti' - AMorelliMilano : #CAOS A #MILANO. Cittadini ammassati sui mezzi, e cosa fa il comune? Riattiva #AreaB disincentivando l’utilizzo del… - scorpio66966 : RT @NinettaOrlando: Le persone che bestemmiano,sono le più insensate e le più idiote in assoluto. Se credono in Dio insultano il loro padr… - gianchy51 : RT @salvatore1953: La pandemia è necessaria affinchè il popolo non scenda in strada per cacciarli, a questo serve è totalmente inventata! E… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sono Farmaci generici o equivalenti: cosa sono e quali le caratteristiche FoggiaToday Una distesa di pesci morti sulla spiaggia di Falconara

di Marina Verdenelli Una distesa di pesci morti preoccupa i falconaresi. Cosa li ha uccisi? Sono stati avvelenati? Nemmeno i gabbiani se ne sono cibati tanto che sono rimasti interi. Il ritrovamento è ...

Sono un calciatore ma pure un cittadino e in pagina voglio giocare a tutto campo

“Dopo l’ennesimo naufragio di migranti postai la foto di una bambina che piangeva e fui coperto di critiche. Parlo di razzismo, giustizia, diritti, perché siamo tutti chiamati a (pre)occuparci delle c ...

di Marina Verdenelli Una distesa di pesci morti preoccupa i falconaresi. Cosa li ha uccisi? Sono stati avvelenati? Nemmeno i gabbiani se ne sono cibati tanto che sono rimasti interi. Il ritrovamento è ...“Dopo l’ennesimo naufragio di migranti postai la foto di una bambina che piangeva e fui coperto di critiche. Parlo di razzismo, giustizia, diritti, perché siamo tutti chiamati a (pre)occuparci delle c ...