Coronavirus: Gallera, ‘vogliamo collaborare con Governo, non colpevolizzare Regioni’ (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) – L’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, difende le Regioni dagli attacchi degli ultimi giorni sulla mancata, adeguata preparazione alla seconda ondata. “Le regioni hanno svolto un ruolo prezioso e fondamentale”, sottolinea a Stasera Italia. “Voglio collaborare con il Governo, ma non attribuiamo responsabilità a chi in questi mesi ha retto, che sono le Regioni. Noi siamo su un equilibrio precario tra l’emergenza sanitaria, quella economica e sociale. Se non contemperiamo questi bisogni, se noi avessimo impedito di andare in spiaggia o al ristorante questa estate, il nostro Paese a che punto sarebbe?”, si chiede l’assessore. “Penso che la collaborazione istituzionale sia un valore e voglio difenderlo fino alla fine, ma ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) – L’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio, difende le Regioni dagli attacchi degli ultimi giorni sulla mancata, adeguata preparazione alla seconda ondata. “Le regioni hanno svolto un ruolo prezioso e fondamentale”, sottolinea a Stasera Italia. “Vogliocon il, ma non attribuiamo responsabilità a chi in questi mesi ha retto, che sono le Regioni. Noi siamo su un equilibrio precario tra l’emergenza sanitaria, quella economica e sociale. Se non contemperiamo questi bisogni, se noi avessimo impedito di andare in spiaggia o al ristorante questa estate, il nostro Paese a che punto sarebbe?”, si chiede l’assessore. “Penso che la collaborazione istituzionale sia un valore e voglio difenderlo fino alla fine, ma ...

