Comunali Roma 2021, Giletti: 'Provo angoscia a vedere Roma ridotta così' (Di sabato 17 ottobre 2020) AGENZIA DIRE - 'Non parlo da candidato, ma Provo angoscia a vedere Roma ridotta così. Credo sia giusto che chi fa parte di una città, di una comunità voglia impegnarsi. Quando deciderò, lo dirò. Ma ho ... Leggi su romatoday (Di sabato 17 ottobre 2020) AGENZIA DIRE - 'Non parlo da candidato, ma;. Credo sia giusto che chi fa parte di una città, di una comunità voglia impegnarsi. Quando deciderò, lo dirò. Ma ho ...

CardelliAc : RT @ItaliaVivaRoma1: Ieri importante tavolo con le altre forze di #centrosinistra in vista delle comunali di Roma. #ItaliaViva è la seconda… - AlfredoLetizi : RT @ItaliaVivaRoma1: Ieri importante tavolo con le altre forze di #centrosinistra in vista delle comunali di Roma. #ItaliaViva è la seconda… - cosimoamato_ : Il mio progetto per Roma Punto 3 Riduzione degli stipendi dei dipendenti comunali superiori ai 1.800 euro, taglio… - ItaZorro : Prima sono tutti bravi a trovare soluzioni x Roma poi per conservare il consenso lasciano tutto com'era. Si può un… - walter_sibari : @Adri19510 @GiancarloDeRisi Magari la BONGIORNO a Sindaco di ROMA !! Gli abusivi negli immobili comunali ed i campi… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Roma Comunali Roma 2021, Giletti: "Provo angoscia a vedere Roma ridotta così" RomaToday Covid a Selargius: chiuse le scuole di via Parigi e via Roma

Chiuse a Selargius le scuole primarie di via Parigi e Roma sino al 29 ottobre ... seguire per essere sottoposti a tampone in appositi spazi messi a disposizione dal Comune. In attesa di poter ...

Roma, cinghiali uccisi: le parole del veterinario Coccia

Nel frattempo, dopo la segnalazione alle autorità competenti, ecco partire il rimpallo tra il Comune di Roma e la Regione Lazio, su come affrontare il problema. Alla fine, in tarda sera, è arrivata la ...

Chiuse a Selargius le scuole primarie di via Parigi e Roma sino al 29 ottobre ... seguire per essere sottoposti a tampone in appositi spazi messi a disposizione dal Comune. In attesa di poter ...Nel frattempo, dopo la segnalazione alle autorità competenti, ecco partire il rimpallo tra il Comune di Roma e la Regione Lazio, su come affrontare il problema. Alla fine, in tarda sera, è arrivata la ...