Boscaglia: "In campo per vincere, il Bisceglie darà tutto. Gara spartiacque? Ho la mia idea"

Parola a Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bisceglie, valida per la quarta giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, domenica 18 ottobre, fra le mura dello Stadio "Gustavo Ventura": fischio di inizio alle ore 15.00.Di seguito, le sue dichiarazioni."Tutte le partite non si devono sbagliare, non possiamo perdere energie pensando alle squadre che ci stanno davanti. Dobbiamo pensare partita per partita, il campo sarà sempre il giudice supremo. Il campionato è lungo e i punti che abbiamo perso non ce li darà più nessuno, ma la squadra vuole dimostrare che non è quella vista nelle prime partite. Abbiamo lavorato molto bene e quindi non la vedo come una partita ...

