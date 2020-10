Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 16 ottobre 2020 (Di sabato 17 ottobre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 16 ottobre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Tale e Quale Show 2020 ha totalizzato 4282 spettatori (19.41% di share); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3039 spettatori (17.40%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 1120 spettatori (5.57%); su Rai2 l’episodio della serie tv NCIS ha avuto 1401 spettatori (5.29%), quello di The Rookie 1057 (4.46%); il film Era mio padre su Rai3 ne ha conquistati 926 (3.82%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1171 spettatori (6.14%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 898 ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 17 ottobre 2020)dei programmi più visti di, venerdì 16, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Tale e Quale Showha totalizzato 4282 spettatori (19.41% di share); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3039 spettatori (17.40%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 1120 spettatori (5.57%); su Rai2 l’episodio della serie tv NCIS ha avuto 1401 spettatori (5.29%), quello di The Rookie 1057 (4.46%); il film Era mio padre su Rai3 ne ha conquistati 926 (3.82%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1171 spettatori (6.14%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 898 ...

