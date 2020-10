Allarme Caritas | in aumento i nuovi poveri

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 17 ottobre 2020) La pandemia da coronavirus ha comportato una modifica della situazione economica delle famiglie. Il Tasso di povertà nel periodo maggio-settembre 2020 è inrispetto all’anno scorso: si passa dal 31% al 45%, e quasi una persona su due che si rivolge allalo fa per la prima volta. Un, quindi, di ben 14 punti. In particolare, a dovere fronteggiare la crisi, sono le famiglie con minori, le donne e i giovani in età lavorativa. A bussare alle porte delle varieanche piccoli commercianti e lavoratori autonomi, ai quali più di 136hanno prestato immediatamente aiuto, sostenendoli, ad esempio, nelle rate del mutuo o per l’affitto degli immobili. Secondo una stima, sono circa 450.000 le persone sostenute dalle ...