Serie A, domani comincia la quarta giornata. Il programma (Di sabato 17 ottobre 2020) Sarà un big match a inaugurare la quarta giornata di Serie A: Napoli-Atalanta delle 15. Si prosegue alle 18 con l'attesissimo derby tra Inter e Milan e si finisce lunedì sera con Verona-Genoa. Questo il programma completo della giornata: Sabato 17, ore 15Napoli-AtalantaOre 18 Inter-Milan Sampdoria-LazioOre 20.45 Crotone-Juventus Domenica 18, ore 12.30 Bologna-SassuoloOre 15 Spezia-Fiorentina Torino-CagliariOre 18 Udinese-ParmaOre 20.45 Roma-Benevento Lunedì 19, ore 20.45 Verona-Genoa Foto: logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Serie domani Serie A: tutte le probabili formazioni della 4ª giornata Corriere dello Sport Empoli-Latina: le probabili formazioni per domani sera

La prima partita di Serie B 2013-2014 per l‘Empoli si terrà domani sera alle ore 20.30, allo stadio Carlo Castellani contro... L’Avellino torna in serie B e per la prima gara ufficiale in serie cadett ...

Bastoni negativo al Coronavirus, ma salterà il derby Inter-Milan

Il calciatore nerazzurro, tuttavia, non sarà a disposizione dell'allenatore Antonio Conte nel derby di domani alle 18 contro il Milan: da protocollo infatti, prima di tornare in campo, dovrà sostenere ...

