"Pensava alla mia prostatite". Briatore e il disastro Campania, smonta De Luca con una frase (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Se a fine estate Vincenzo De Luca invece di pensare alla mia ‘prostatite ai polmoni' si fosse impegnato ad aumentare i posti in terapia intensiva, forse oggi non assisteremmo ai suoi decreti raffazzonati”. Flavio Briatore si prende una piccola “rivincita” sul governatore della Campania, che aveva fatto facile ironia sul ricovero di mister Billionaire al San Raffaele di Milano, dove aveva poi scoperto di essere positivo al coronavirus. Ora De Luca ha deciso di firmare un'ordinanza che chiude le scuole fino al 30 ottobre: per Briatore è la dimostrazione della “sua totale incompetenza a discapito del popolo campano che governa. La Campania conta la metà dei posti in terapia intensiva rispetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Se a fine estate Vincenzo Deinvece di pensaremia ‘ai polmoni' si fosse impegnato ad aumentare i posti in terapia intensiva, forse oggi non assisteremmo ai suoi decreti raffazzonati”. Flaviosi prende una piccola “rivincita” sul governatore della, che aveva fatto facile ironia sul ricovero di mister Billionaire al San Raffaele di Milano, dove aveva poi scoperto di essere positivo al coronavirus. Ora Deha deciso di firmare un'ordinanza che chiude le scuole fino al 30 ottobre: perè la dimostrazione della “sua totale incompetenza a discapito del popolo campano che governa. Laconta la metà dei posti in terapia intensiva rispetto ...

orecchiett : Il coinquilino con la camera adiacente alla mia era incazzatissimo con me perché pensava fossi al telefono alle tre… - MastroTitta9 : ALLA FARNESINA SCRIVONO I COMUNICATI CON GOOGLE TRANSLATE? IN UNA NOTA APPARSA SUL SITO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI… - Joker10221300 : @annaritaventuri @gaiatortora Pensava alla responsabilità dei cittadini. E invece... - Beppesanza : @LaVainar mia mamma, poverina, pensava che Tampax era la traduzione in tedesco, Tempo e la prima volta in Germania… - IlMoral93723799 : @SirDistruggere Mah in realtà sono abbastanza d'accordo, più che altro perché se non si fosse candidata probabilmen… -