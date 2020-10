Omicidio Sacchi, Anastasia: “Princi era solo un amico” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il processo per l’Omicidio di Luca Sacchi è iniziato il 18 maggio. Del Grosso: “Nello zaino non c’erano soldi”. ROMA – Il processo per l’Omicidio di Luca Sacchi, avvenuto nell’ottobre 2019, è iniziato il 9 giugno. Proseguono le dichiarazioni spontanee degli indagati per la morte del giovane personale trainer. “Non volevo uccidere Luca – ha detto Valerio Del Grosso in Aula citato da La Repubblica – dopo quanto accaduto non volevo scappare. Sono andato a dormire nell’hotel dove andato per stare da solo. Non ho preso soldi, nello zaino non c’erano soldi“. La testimonianza di Anastasia: “Princi era solo un amico” In aula è stata ascoltata anche la ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il processo per l’di Lucaè iniziato il 18 maggio. Del Grosso: “Nello zaino non c’erano soldi”. ROMA – Il processo per l’di Luca, avvenuto nell’ottobre 2019, è iniziato il 9 giugno. Proseguono le dichiarazioni spontanee degli indagati per la morte del giovane personale trainer. “Non volevo uccidere Luca – ha detto Valerio Del Grosso in Aula citato da La Repubblica – dopo quanto accaduto non volevo scappare. Sono andato a dormire nell’hotel dove andato per stare da. Non ho preso soldi, nello zaino non c’erano soldi“. La testimonianza di: “Princi eraun amico” In aula è stata ascoltata anche la ...

