MIPAAF, via libera da Conferenza Stato-Regioni al Fondo Ristorazione (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Via libera dalla Conferenza Stato Regioni di oggi al Decreto attuativo MIPAAF sul "Fondo Ristorazione", per il quale con il Dl Agosto sono stati stanziati 600 milioni. Lo comunica il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sottolineando che "il provvedimento, che sarà a breve emanato di concerto con il Mef, stabilisce i criteri, i requisiti e le modalità di erogazione del contributo a Fondo perduto destinato alle imprese del settore Ristorazione per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Potranno accedere al contributo non solo i ristoranti e le mense ma anche gli ...

