Matilde Brandi, appello ai suoi ammiratori | Ora rischia al GF Vip – FOTO (Di venerdì 16 ottobre 2020) Matilde Brandi potrebbe dire addio al GF Vip non solo perché è al televoto con Guenda Goria, Stefania Orlando: vediamo per quale motivo Visualizza questo post su Instagram ☑️ #SalvaMatilde dal #Televoto di questa settimana. Puoi votare nei seguenti modi: – da App Mediaset Play – Dal sito ➡️ www.grandefratello.mediaset.it – Tramite SMS … L'articolo Matilde Brandi, appello ai suoi ammiratori Ora rischia al GF Vip – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 16 ottobre 2020)potrebbe dire addio al GF Vip non solo perché è al televoto con Guenda Goria, Stefania Orlando: vediamo per quale motivo Visualizza questo post su Instagram ☑️ #Salvadal #Televoto di questa settimana. Puoi votare nei seguenti modi: – da App Mediaset Play – Dal sito ➡️ www.grandefratello.mediaset.it – Tramite SMS … L'articoloaiOraal GF Vip –proviene da YesLife.it.

trash_italiano : Possiamo televotare le amiche di Matilde Brandi? #GFVIP - trash_italiano : Come immagino le amiche di Matilde Brandi. #GFVIP - DavideDimic : Vipponiii se volete rovinare il vostro percorso al #GFVIP fate come Matilde Brandi - cuorIouis : RT @nevrsland: ANTONELLA ELIA CHE SPUTTANA MATILDE BRANDI IN PRIMA SERATA WHAT A DAY TO BE ALIVE #gfvip - roeswvood : che schifo matilde brandi rega #GFVIP -