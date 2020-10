Maltempo Fiumicino | auto finisce fuori strada e anziana cade in un canale | salvata

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Paura ieri notte per una coppia di anziani a, vicino Roma: i due sono finiticon l’, probabilmente a causa del, e la moglie 82enne uscendo dal veicolo è scivolata per circa 6 metri in undi scolo. Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile di Ostia e della stazione di Fregene, che hanno recuperato l’, trasportata successivamente in ospedale per un controllo.L'articolo MeteoWeb.

canaledieci : Sfidando il maltempo, i Carabinieri hanno salvato la vita ad un’anziana che stava annegando in un canale di scolo -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Fiumicino

MeteoWeb

Cittadini preoccupati per la situazione del viadotto della SS 162 DIR, il raccordo sopraelevato di Via Nuova Poggioreale 48 B, di competenza dell'Anas, che collega la Tangenziale di Napoli a Corso Ma ...Fatto! Dopo sei ore sono fuori. Speriamo di avere risultato in 48 ore #drivein #tampone — costanza crescimbeni (@co_crescimbeni) October 7, 2020 COSTANZA CRESCIMBENI IN FILA AL DRIVE IN PER IL TAMPONE ...