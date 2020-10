Leonardo: il supercomputer Europeo con sede in Italia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il CINECA, Consorzio Interuniversitario per il calcolo automatico dell’Italia nord orientale, ha candidato Bologna come città ospitante di Leonardo, il nuovo supercomputer dell’Unione Europea È stata EuroHPC a commissionare la realizzazione di questo nuovo e potentissimo computer. Ciò sarà possibile grazie alla collaborazione tra i governi nazionali e l’Unione Europea, allo scopo di sviluppare un’infrastruttura di supercomputer in Europa finanziata dall’Unione Europea. Atos, capo del progetto di costruzione, guiderà anche altri due progetti in realizzazione: Vega, in Slovenia e Meluxina, la macchina petascale in Lussemburgo. Il Progetto Leonardo Ospite del Tecnopolo di Bologna, Leonardo sarà una macchina ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il CINECA, Consorzio Interuniversitario per il calcolo automatico dell’nord orientale, ha candidato Bologna come città ospitante di, il nuovodell’Unione Europea È stata EuroHPC a commissionare la realizzazione di questo nuovo e potentissimo computer. Ciò sarà possibile grazie alla collaborazione tra i governi nazionali e l’Unione Europea, allo scopo di sviluppare un’infrastruttura diin Europa finanziata dall’Unione Europea. Atos, capo del progetto di costruzione, guiderà anche altri due progetti in realizzazione: Vega, in Slovenia e Meluxina, la macchina petascale in Lussemburgo. Il ProgettoOspite del Tecnopolo di Bologna,sarà una macchina ...

