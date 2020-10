Jole Santelli, il presidente Parco Aspromonte: “Ha servito la sua terra fino all’ultimo istante con dedizione e passione” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Non esistono le parole giuste. Perché nessuna parola può colmare lo sgomento, il vuoto e la tristezza“: il presidente Leo Autelitano e tutto l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. “Donna tenace e caparbia, sorridente e audace, estremamente innamorata della Sua e della Nostra terra, che ha servito fino all’ultimo istante con dedizione e passione. Porgiamo alla famiglia Santelli le nostre condoglianze e alla presidente la promessa di proseguire l’impegno per la Calabria.” “Che meraviglia la mia ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Non esistono le parole giuste. Perché nessuna parola può colmare lo sgomento, il vuoto e la tristezza“: ilLeo Autelitano e tutto l’EnteNazionale dell’esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa didella Regione Calabria. “Donna tenace e caparbia, sorridente e audace, estremamente innamorata della Sua e della Nostra, che haall’ultimocone passione. Porgiamo alla famigliale nostre condoglianze e allala promessa di proseguire l’impegno per la Calabria.” “Che meraviglia la mia ...

