Grande Fratello Vip, Arriva Stefano Bettarini! (Di venerdì 16 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip 5, Arriva Stefano Bettarini: l'ex calciatore sarà di nuovo un concorrente della casa più spiata d'Italia. Ecco l'indiscrezione che non lascerebbe troppi dubbi. Grande Fratello Vip 5, Arriva Stefano Bettarini: per lui non sarebbe la prima volta nella casa! C'è una nuova indiscrezione che ruota attorno alla casa del Grande Fratello Vip 5. Pare proprio che quest'anno il reality show andrà in onda fino a febbraio del prossimo anno e per questo motivo sarà necessario arricchire la casa con nuovi concorrenti perché mancano ancora tanti mesi alla fine del programma. Chiaramente stiamo parlando di nuovi concorrenti famosi, trattandosi ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello "Grande Fratello Vip", tutti "vicini vicini" e Dayane e Enock finiscono sotto la doccia insieme - Foto Tgcom24 TGCOM Grande Fratello, lo scherzo di Tommaso Zorzi a Francesco Oppini finisce malissimo. Dramma in diretta, autori in tilt

Notte di fuoco nella casa del Grande Fratello Vip 5. Tommaso Zorzi fa uno scherzo a Francesco Oppini: "Mi sono innamorato di te" e il figlio di Alba Parietti prima risponde imbarazzato, poi va su ...

Francesco Oppini al Grande Fratello Vip: "Chiamo i legali". Lo scherzo di Zorzi degenera

Solo uno scherzo. Niente di più. E nella casa del Grande Fratello Vip si ride ancora. Stavolta, però, l’influencer Tommao Zorzi fa infuriare Francesco Oppini, che perde il controllo (per la prima ...

