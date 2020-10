Fondi Lega, sequestrate le villette sul Lago di Garda di Di Rubba e Manzoni (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fondi Lega, arrestati tre commercialisti vicini al Carroccio. sequestrate le villette sul Lago di Garda di Di Rubba e Manzoni MILANO – Fondi Lega, arrestati tre commercialisti vicini al Carroccio. Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, i professionisti sono accusati di peculato. Si tratta di Arturo Maria Scillieri, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni. Anche il cognato di Scillieri, Fabio Giuseppe Barbarossa, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare. I soggetti sono ai domiciliari. Il Gip di Milano, nella motivazione delle misure cautelari, ha fatto sapere che i soggetti possono colpire ancora. Ipotesi che troverebbe conferme nel fatto che i ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 ottobre 2020), arrestati tre commercialisti vicini al Carroccio.lesuldidi DiMILANO –, arrestati tre commercialisti vicini al Carroccio. Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, i professionisti sono accusati di peculato. Si tratta di Arturo Maria Scillieri, Alberto Die Andrea. Anche il cognato di Scillieri, Fabio Giuseppe Barbarossa, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare. I soggetti sono ai domiciliari. Il Gip di Milano, nella motivazione delle misure cautelari, ha fatto sapere che i soggetti possono colpire ancora. Ipotesi che troverebbe conferme nel fatto che i ...

capuanogio : #Agnelli: “Cambio governance? Noi dobbiamo abdicare per manifesta incapacità. In Lega in 10 anni nn è cambiato nien… - repubblica : Inchiesta sui fondi della Lega, sequestrate le villette dei revisori Di Rubba e Manzoni sul Lago di Garda - LuciaLaVita1 : RT @Virus1979C: Fondi Lega, sequestrate due villette sul lago di Garda: “Sono dei commercialisti arrestati, pagate con denaro geneticamente… - carlakak : RT @RisatoNicola: ULTIM'ORA - Fondi #Lega: in corso il sequestro delle ville dei #commercialisti sul #LagoDiGarda #Matteostaisereno https:… - Virus1979C : Fondi Lega, sequestrate due villette sul lago di Garda: “Sono dei commercialisti arrestati, pagate con denaro genet… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Lega Fondi Lega: i soldi sul conto di un oligarca ucraino. Circa 18 milioni di euro Affaritaliani.it Fondi Lega, sequestrate le ville di Manzoni e Di Rubba

di proprietà di Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba agli arresti domiciliari nell’inchiesta su LFC e su presunti fondi neri alla Lega. A disporre il sequestro, su richiesta della Procura, è stato il gip ...

Lombardia Film Commission: sequestro ville di Di Rubba e Manzoni

E' in corso da stamattina il sequestro di due ville di proprieta' dei consulenti vicini alla Lega, Andrea Manzoni e Alberto di Rubba, che si trovano agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta ...

di proprietà di Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba agli arresti domiciliari nell’inchiesta su LFC e su presunti fondi neri alla Lega. A disporre il sequestro, su richiesta della Procura, è stato il gip ...E' in corso da stamattina il sequestro di due ville di proprieta' dei consulenti vicini alla Lega, Andrea Manzoni e Alberto di Rubba, che si trovano agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta ...