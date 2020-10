Emily in Paris: Lily Collins svela l'età della protagonista ma i fan non sono convinti (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lily Collins, protagonista di Emily in Paris, ha dichiarato quanti anni ha il personaggio principale della serie tv ma i fan hanno smontato subito la sua teoria. Lily Collins ha svelato l'età della protagonista della serie tv Emily in Paris, 22 anni, chiarendo così un dettaglio importante sul suo personaggio. I fan, però, non sono convinti di quanto rivelato dall'attrice e sui social hanno anche spiegato il perché. L'attrice Lily Collins interpreta Emily Cooper, esperta di social media, nella serie Emily in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020)diin, ha dichiarato quanti anni ha il personaggio principaleserie tv ma i fan hanno smontato subito la sua teoria.hato l'serie tvin, 22 anni, chiarendo così un dettaglio importante sul suo personaggio. I fan, però, nondi quanto rivelato dall'attrice e sui social hanno anche spiegato il perché. L'attriceinterpretaCooper, esperta di social media, nella seriein ...

Lily Collins, protagonista di Emily in Paris, ha dichiarato quanti anni ha il personaggio principale della serie tv ma i fan hanno smontato subito la sua teoria. Lily Collins ha svelato l'età della pr ...

Emily in Paris: Quanti anni ha la protagonista? Lily Collins fa chiarezza ma i conti non tornano

Gli spettatori della comedy romantica in streaming su Netflix si sono posti molte domande sull'età precisa del personaggio interpretato da Lily Collins: la risposta dell'attrice, però, non convince.

Gli spettatori della comedy romantica in streaming su Netflix si sono posti molte domande sull'età precisa del personaggio interpretato da Lily Collins: la risposta dell'attrice, però, non convince.