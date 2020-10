Doc Nelle Tue Mani ascolti tv 15 ottobre 2020 | Luca Argentero tocca quota 7 milioni e mezzo di telespettatori nella prima puntata della seconda parte

morettweet : RT @italiaserait: Doc – Nelle tue Mani, ascolti tv boom: 31,% di share, oltre 7 milioni di spettatori su Rai1 - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri, 15 ottobre 2020: Doc Nelle tue mani, Chi vuol essere milionario, Le Iene Show | Dati Auditel ieri - italiaserait : Doc – Nelle tue Mani, ascolti tv boom: 31,% di share, oltre 7 milioni di spettatori su Rai1 - GiadaOrls : RT @AlbertoFuschi: #DOCNelleTueMani tocca quota 7 milioni e mezzo di telespettatori nella prima puntata. Nell'episodio 9 registra il 29,70%… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 15 ottobre 2020: che bomba il ritorno di Luca Argentero. Doc – Nelle tue mani 2 31,9%, Chi vuol essere m… -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle

Prevedibile super risultato per il ritorno della serie DOC – Nelle tue mani con Luca Argentero su Rai Uno che ha letteralmente asfaltato tutti gli altri programmi. I talk show del giovedi riescono ad ...Non c’è sfida che tenga quando in tv c’è Doc-Nelle tue mani. Il medical drama made in Italy con Luca Argentero, tornato in prima visione su Rai1, ha conquistato gli ascolti ...