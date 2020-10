DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: Tonelli, Rota e Ravanelli tra i sette in fuga (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 Mancano 150 chilometri al traguardo. 12.40 In gruppo lavora la Bora-Hansgrohe di Peter Sagan. 12.36 Già tre minuti di vantaggio per i fuggitivi. 12.32 Questi i nomi dei sette corridori al comando: Simone Ravanelli e Simon Pellaud (Androni-Giocattoli), Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal), Alessandro Tonelli (Bardiani), Lorenzo Rota (Vini-Zabù), Rodrigo Contreras (Astana), Geoffrey Bouchard (Ag2r). 12.27 E’ partita la fuga, ne fanno parte sette corridori. 12.20 Antonello Orlando annuncia in DIRETTA su Rai Sport che nessun corridore è risultato positivo ai tamponi fatti tra ieri e oggi. 12.16 Molti vogliono andare in fuga ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.45 Mancano 150 chilometri al traguardo. 12.40 In gruppo lavora la Bora-Hansgrohe di Peter Sagan. 12.36 Già tre minuti di vantaggio per i fuggitivi. 12.32 Questi i nomi deicorridori al comando: Simonee Simon Pellaud (Androni-Giocattoli), Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal), Alessandro(Bardiani), Lorenzo(Vini-Zabù), Rodrigo Contreras (Astana), Geoffrey Bouchard (Ag2r). 12.27 E’ partita la, ne fanno partecorridori. 12.20 Antonello Orlando annuncia insu Rai Sport che nessun corridore è risultato positivo ai tamponi fatti tra ieri e. 12.16 Molti vogliono andare in...

