Covid, Miozzo, Cts, punta il dito: 'I numeri sui tamponi non li controlla nessuno. Vero problema i trasporti' (Di venerdì 16 ottobre 2020) I numeri in crescita dei contagi dei giorni scorsi, secondo qualcuno, sono dovuti al numero maggiore dei tamponi per rilevare il virus Sars-CoV-2: ma è davVero così, e il rapporto tra tamponi e ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Iin crescita dei contagi dei giorni scorsi, secondo qualcuno, sono dovuti al numero maggiore deiper rilevare il virus Sars-CoV-2: ma è davcosì, e il rapporto trae ...

I numeri in crescita dei contagi dei giorni scorsi, secondo qualcuno, sono dovuti al numero maggiore dei tamponi per rilevare il virus Sars-CoV-2: ma è davvero così, e ...

Il Cts chiede al governo una stretta "prima del week end"

"Alla luce dei nuovi dati emersi e della nuova fase servono misure più stringenti per far fronte al progressivo aumento dei contagi", fa sapere il comitato. Che chiede provvedimenti più restrittivi in ...

