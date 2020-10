Covid | ipotesi coprifuoco alle 22 e didattica a distanza

Leggi su zon

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Aumentano i positivi al, il governo pensa ad una nuova stratta:dia partire d22 ePeggiora la situazionein Italia, così il governo riflette su un possibile. Bar e locali chiusi a partire d22 e nessuno in strada dopo quell’ora, potrebbe essere questo lo scenario che delineerà l’esecutivo. Questo provvedimento sarebbe adottato per fermare la movida e ridurre gli assembramenti. In queste settimane i numeri dei positivi alstanno aumentando sempre di più, a risentirne sono soprattutto le strutture ospedaliere. A questi ritmi tutti temono una situazione analoga a quella che si è presentata marzo. Per ...