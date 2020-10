Covid | Conte | «Fermarsi sarebbe disastroso» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Antonio, tecnico dell’Inter ha parlato in conferenza stampa dell’emergenza Coronavirus. Queste le sue parole Antonioha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan. Queste le sue parole sull’emergenza Coronavirus. «Penso che in un momento così bisogna essere bravi tutti nell’essere propositivi, accettare la situazione in essere perché deve accettarla lo sport ma anche in generale servirà grande disponibilità. Abbiamo passato un periodo molto duro e ce ne siamo dimenticati in fretta. Adesso sembra che stia ritornando di nuovo un periodo difficile per tutti. Secondo me sia a livello sportivo che di vita privata dobbiamo essere ancora più uniti per cercare di affrontare questa situazione nel migliore dei modi perché ...