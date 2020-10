Coronavirus, videochiamate con i clow-dottori in pediatria e in oncologia al Presidio Pini (Di venerdì 16 ottobre 2020) Milano, 16 ottobre 2020 - Causa pandemia anche i clown-dottori sono dovuti diventare smart . Per restare accanto ai pazienti, seppure da lontano, l'Associazione Veronica Sacchi ha lanciato l'... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 ottobre 2020) Milano, 16 ottobre 2020 - Causa pandemia anche in-sono dovuti diventare smart . Per restare accanto ai pazienti, seppure da lontano, l'Associazione Veronica Sacchi ha lanciato l'...

frankiehinrgmc : In Lombardia hanno decretato lo stop alle visite nelle RSA. Vi racconto la mia esperienza. Mia suocera Anna è ospit… - stefano_flare : RT @frankiehinrgmc: In Lombardia hanno decretato lo stop alle visite nelle RSA. Vi racconto la mia esperienza. Mia suocera Anna è ospite da… - fedesoc : RT @frankiehinrgmc: In Lombardia hanno decretato lo stop alle visite nelle RSA. Vi racconto la mia esperienza. Mia suocera Anna è ospite da… - MercPat : RT @frankiehinrgmc: In Lombardia hanno decretato lo stop alle visite nelle RSA. Vi racconto la mia esperienza. Mia suocera Anna è ospite da… - annikaG14 : RT @frankiehinrgmc: In Lombardia hanno decretato lo stop alle visite nelle RSA. Vi racconto la mia esperienza. Mia suocera Anna è ospite da… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus videochiamate Coronavirus, videochiamate con i clow-dottori in pediatria e in oncologia al Presidio Pini Il Giorno Coronavirus, videochiamate con i clow-dottori in pediatria e in oncologia al Presidio Pini

Milano, 16 ottobre 2020 - Causa pandemia anche i clown-dottori sono dovuti diventare smart. Per restare accanto ai pazienti, seppure da lontano, l'Associazione Veronica Sacchi ha ...

“Mia suocera è in una Rsa: morirà di depressione”, Frankie Hi-nrg contro il divieto a visite parenti

Il rapper e produttore musicale Frankie Hi-nrg interviene in merito al tema delle Rsa e al divieto di visite da parte dei parenti introdotto ...

Milano, 16 ottobre 2020 - Causa pandemia anche i clown-dottori sono dovuti diventare smart. Per restare accanto ai pazienti, seppure da lontano, l'Associazione Veronica Sacchi ha ...Il rapper e produttore musicale Frankie Hi-nrg interviene in merito al tema delle Rsa e al divieto di visite da parte dei parenti introdotto ...