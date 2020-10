Cialde degli Zero Assoluto, la quotidianità più semplice nel nuovo singolo scritto con Colapesce (Di venerdì 16 ottobre 2020) Esce Cialde degli Zero Assoluto. Il nuovo singolo del duo romano segna la collaborazione con uno dei principali esponenti del nuovo cantautorato indie italiano: Colapesce. Non è la prima volta che Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi decidono di volgere lo sguardo verso le nove leve del cantautorato indie: in Fuori Noi duettano con Gazzelle e proprio dopo il successo di questo esperimento esce Cialde degli Zero Assoluto, il brano che riporta sulla scena il duo romano. Cialde degli Zero Assoluto è disponibile in radio e in digitale da venerdì 16 ottobre e fotografa la bellezza del quotidiano, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Esce. Ildel duo romano segna la collaborazione con uno dei principali esponenti delcantautorato indie italiano:. Non è la prima volta che Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi decidono di volgere lo sguardo verso le nove leve del cantautorato indie: in Fuori Noi duettano con Gazzelle e proprio dopo il successo di questo esperimento esce, il brano che riporta sulla scena il duo romano.è disponibile in radio e in digitale da venerdì 16 ottobre e fotografa la bellezza del quotidiano, ...

SkyTG24 : Cialde, il nuovo singolo degli Zero Assoluto scritto da Colapesce - zeroassoluto : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 16 ottobre “CIALDE”, il nuovo singolo degli @zeroassolu… - zeroassoluto : RT @MontiFrancy82: Arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 16 ottobre “CIALDE”, il nuovo singolo degli @zeroassoluto… - zeroassoluto : RT @earonemusic: ?? - “Cialde” degli @ZeroAssoluto in #radio dal 16 ottobre. . . #EarOne #earonemusic #radiodate - SilverMusicR : #cialde è il nuovo singolo degli #zeroassoluto onair su SMradio dal #16ottobre Scopri di più qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Cialde degli Cialde, il nuovo singolo degli Zero Assoluto scritto da Colapesce Sky Tg24 Cialde, il ritorno degli Zero Assoluto: nuovo singolo in radio dal 16 ottobre 2020

Zero Assoluto, Cialde: testo, significato canzone, il nuovo singolo in radio e streaming dal 16 ottobre 2020. Sarà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 16 ottobre 202 ...

Apre i suoi giardini segreti l’antico borgo degli agrumi

Appuntamento domenica con la visita a Buggiano Castello: ritrovo alle 10 L’iniziativa di Confesercenti, Camera di Commercio e Vetrina Toscana ...

Zero Assoluto, Cialde: testo, significato canzone, il nuovo singolo in radio e streaming dal 16 ottobre 2020. Sarà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 16 ottobre 202 ...Appuntamento domenica con la visita a Buggiano Castello: ritrovo alle 10 L’iniziativa di Confesercenti, Camera di Commercio e Vetrina Toscana ...