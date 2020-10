Brescia-Lecce | le formazioni ufficiali

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Alle 21 in campo per l’anticipo della terza giornata di Serie B:. Questo il tabellino ufficiale.(4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Martella; Spalek, Van de Looi, Dessena, Ndoj; Donnarumma, Ayé. A disposizione: Kotnik, Mateju, Chancellor, Zmrhal, Skrabb, Semprini, Labojko. Allenatore: D. Lopez(4-3-3): Gabriel; Zuta, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Henderson, Majer, Bjorkengren; Falco, Stepinski, Listkowski. A disposizione: Bleve, Vigorito, Paganini, Coda, Rossettini, Monterisi, Dermaku, Pettinari, Gallo, Lo Faso, Maselli, Felici. Allenatore: E. Corini Arbitro: Antonio Di Martino sez. Teramo Assistenti: Damiano Margani sez. Latina – Giuseppe Maccaddino sez. Pesaro IV Ufficiale: Matteo Gariglio sez. Pinerolo Foto: sito ...

Non ci sarà l'attaccante Torregrossa nella sfida tra Brescia e Lecce in programma questa sera al "Rigamonti" per la terza giornata del campionato di serie B: il ...