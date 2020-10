Biffi | “Tornerei di corsa allenare una formazione giovanile rosanero | il 1° novembre sarò a Palermo”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 16 ottobre 2020) "Il primosarò a Palermo per l’inaugurazione del museo e sarà una bella emozione".Parola di Roberto. Milanese di nascita, l'ex tecnico della Sanremese ha scritto la storia del clubper ben undici stagioni (1988-1999) e oltre 350 presenze complessive tra Campionato, Coppa Italia e playoff, consacrandosi il giocatore con maggior presenze in assoluto nella storia del club di Viale del Fante. Ricordi unici e indelebili, che l'ex difensore del Palermo ha voluto raccontare ai microfoni del 'Giornale di Sicilia'."Per ben cinque volte, mentre ero a Palermo, sono stato vicino alla A, Lippi mi voleva a Napoli ma poi prese Cruz. Ma non ho rimpianti, ho fatto la mia carriera, ho avuto la fortuna di giocare e vivere a Palermo e mi sarei voluto stabilire per sempre lì. Ma mia moglie lavora, ho due ...