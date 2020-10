Barcellona, Koeman risponde a Griezmann: “Faccio le scelte migliori per il bene della squadra” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa presentando la partita che vedrà domani opposti i catalani al Getafe.LE PAROLE DI Koemancaption id="attachment 1034661" align="alignnone" width="1024" Koeman, getty images/captionL'allenatore olandese ha voluto rispondere alla stoccata rifilata da Griezmann: "Ognuno ha il diritto di dire ciò che pensa - ha spiegato Koeman. Sappiamo che questo genere di cose può accadere. Ho parlato con Antoine ieri pomeriggio, ma non per quello che ha detto. Abbiamo parlato della sua posizione e delle prestazioni dei giocatori. Gli ho detto che cerco di fare il meglio per la squadra e penso che la sua posizione sia quella di laterale destro, ma allo stesso tempo ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ronald, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa presentando la partita che vedrà domani opposti i catalani al Getafe.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1034661" align="alignnone" width="1024", getty images/captionL'allenatore olandese ha volutore alla stoccata rifilata da: "Ognuno ha il diritto di dire ciò che pensa - ha spiegato. Sappiamo che questo genere di cose può accadere. Ho parlato con Antoine ieri pomeriggio, ma non per quello che ha detto. Abbiamo parlatosua posizione e delle prestazioni dei giocatori. Gli ho detto che cerco di fare il meglio per la squadra e penso che la sua posizione sia quella di laterale destro, ma allo stesso tempo ...

