Augurò la morte alla D'Urso, condannato Yari Carrisi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Yari Carrisi è stato condannato dopo la frase choc che pubblicò diversi mesi fa (il 21 aprile) sui social contro Barbara d'Urso. alla conduttrice Augurò la morte. Improvvisamente. Il motivo? Non si sa, forse soltanto perché a Pomeriggio 5 Carmelita parlò per prima del riavvicinamento tra Al Bano e Loredana Lecciso (notizia, tra l'altro, vera e confermata di fatti degli ultimi tempi). All'improvviso, però, la reazione di Yari Carrisi fu assurda. Il figlio di Al Bano pubblicò un post con il quale Augurò la morte alla d'Urso. Assurdo. Una frase che non dovrebbe mai essere pronunciata o ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 ottobre 2020)è statodopo la frase choc che pubblicò diversi mesi fa (il 21 aprile) sui social contro Barbara d'conduttrice; la. Improvvisamente. Il motivo? Non si sa, forse soltanto perché a Pomeriggio 5 Carmelita parlò per prima del riavvicinamento tra Al Bano e Loredana Lecciso (notizia, tra l'altro, vera e confermata di fatti degli ultimi tempi). All'improvviso, però, la reazione difu assurda. Il figlio di Al Bano pubblicò un post con il quale; lad'. Assurdo. Una frase che non dovrebbe mai essere pronunciata o ...

terry_mian : @RadioItalia @MetaErmal L'amore ???????? tanti augur i a Chiara???????????????????? - tsvkino : ti voglio bene viv e mi fa tanto tanto piacere parlare con te <3 grazie per essere gentile con me ???? ti augur… —… - Saldec75 : @GuidoCrosetto Ahhh assembramento di dolci e candeline!!! Augur?????? - EVGVES : @BTS_twt NON GO CAPITO MA AUGUR - virginia19621 : @ValeriaParrell2 @Pennacchiiiii Augur tanti, proprio oggi ho visto tutte e 4 le puntate di Petra e sei bravissimo, davvero -