Atalanta, Romero: “Scudetto? Troppo presto per parlarne ma qui si gioca per vincere…” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Parlando a L’Eco di Bergamo, il neo acquisto dell'Atalanta Cristian Romero ha parlato della stagione che attende la Dea in campionato e in Champions League confidando di aver davvero apprezzato la mentalità della società. L'ex Genoa, arrivato dalla Juventus, ha ammesso di essere pronto a diventare protagonista grazie anche agli insegnamenti dei mister e dei suoi stessi compagni.Romero: "Scudetto? presto per parlare ma vogliamo vincerle tutte"caption id="attachment 1037527" align="alignnone" width="420" Romero (Romero Instagram)/caption"Mi sto abituando alla mentalità, qui si gioca solo per vincere", ha esordito Romero. "La società mi ha voluto fortemente, e penso che la mia sia stata la scelta giusta venire ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020) Parlando a L’Eco di Bergamo, il neo acquisto dell'Cristianha parlato della stagione che attende la Dea in campionato e in Champions League confidando di aver davvero apprezzato la mentalità della società. L'ex Genoa, arrivato dalla Juventus, ha ammesso di essere pronto a diventare protagonista grazie anche agli insegnamenti dei mister e dei suoi stessi compagni.: "Scudetto?per parlare ma vogliamo vincerle tutte"caption id="attachment 1037527" align="alignnone" width="420"Instagram)/caption"Mi sto abituando alla mentalità, qui sisolo per vincere", ha esordito. "La società mi ha voluto fortemente, e penso che la mia sia stata la scelta giusta venire ...

