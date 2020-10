Agnese Palumbo tra i misteri di Napoli alla ricerca di Caravaggio per salvargli la vita

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Conoscevamocome una scrittrice di storie di donne che avevano reso grandee come attenta custode dei miti della Città madre di tutti noi. Ora la giovane saggista napoletana ritorna al pubblico dei lettori con “Di sangue e di altre cure. Il mistero dial Rione Sanità (Edizioni San Gennaro, pagg. 80, euro 9, collana sVInCOLI curata dallo scrittore Angelo Petrella)” e si scopre autentica narratrice con una sua voce personalissima e leggera come sospesa in un tessere fatto di spirali autentiche e passionali. Siamo – ci sembra – ai primi del 1600 e protagonista del romanzo è Giovanni Orefice, rampollo di una danarosa schiatta partenopea che commercia con i fiamminghi, e che in questa condizione di favore si innamora degli artisti di quella ...