Vittorio Sgarbi: Morgan sindaco di Milano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo aver annunciato la sua candidatura a sindaco di Roma, a Rai Radio 2, Vittorio Sgarbi ha lanciato la candidatura a sindaco di Milano dell’amico e cantante Marco Castoldi, in arte Morgan. Dopo l’annuncio della candidatura a sindaco di Roma con la lista Rinascimento, Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri e deputato, lancia un’altra candidatura che sta già facendo discutere. Lo ha riportato il quotidiano “La Repubblica” con riferimento all’intervistaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo aver annunciato la sua candidatura adi Roma, a Rai Radio 2,ha lanciato la candidatura adidell’amico e cantante Marco Castoldi, in arte. Dopo l’annuncio della candidatura adi Roma con la lista Rinascimento,di Sutri e deputato, lancia un’altra candidatura che sta già facendo discutere. Lo ha riportato il quotidiano “La Repubblica” con riferimento all’intervistaArticolo completo: dal blog SoloDonna

Giorgiolaporta : A proposito di #FestePRIVATE e sparate del ministro sovietico #Speranza, affido a Vittorio #Sgarbi una risposta mag… - SkyTG24 : Vittorio Sgarbi sarà candidato sindaco di #Roma alle elezioni del 2021 - VittorioSgarbi : 1.500 visitatori ieri al Mart di Rivereto per l’apertura della mostra “Caravaggio. Il contemporaneo”. Mi sembra un… - LucAsolo : solo per dirvi che la Fiera Internazionale (??) di Santa Lucia di Piave (TV) IN VINUM EXPO verrà inaugurata da na… - fortuduck : RT @perchetendenza: 'Morgan': Perché Vittorio Sgarbi ha rivelato a #ungiornodapecora su Rai Radio 1 che è intenzionato a candidarlo a sinda… -