Ultime Notizie Roma del 15-10-2020 ore 08 | 10

(Di giovedì 15 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriele Luigi in studio record di contagi in un solo giorno dall’inizio dell’epidemia ieri positive hanno fatto registrare un picco di 7332 casi senza precedenti anche il numero di tamponi 152000 il rapporto contagi tamponi è di circa il 400% contro il 38% del giorno peggiore del covid in Italia al 19 marzo le mie sono state 43 in 24 ore 394 e ricoveri nelle terapie Intensive 25 malati in più il totale sale a 539 il virologo crisanti parlando di un look da una Natale per resettare il sistema il premier Conte smorza i toni Ma ricorda che misure restrittive sono già possibili da parte delle regioni anche la Germaniaripari contro l’aumento dei casi di coronavirus saranno Infatti introdotte limitazioni nei contatti delle zone dove le nuove ...