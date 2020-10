Tragico incidente sull’autostrada: un morto e due feriti gravi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste ferite in un Tragico incidente consumatosi ieri sera sull’autostrada A19 tra Gerbini e Catenanuova, in provincia di Enna. Tragico incidente stradale nella serata di ieri sull’autostrada A19 nel tratto compreso tra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova, in provincia di Enna. Nell’impatto una persona … L'articolo Tragico incidente sull’autostrada: un morto e due feriti gravi proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste ferite in unconsumatosi ieri sera sull’autostrada A19 tra Gerbini e Catenanuova, in provincia di Enna.stradale nella serata di ieri sull’autostrada A19 nel tratto compreso tra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova, in provincia di Enna. Nell’impatto una persona … L'articolosull’autostrada: une dueproviene da YesLife.it.

La vittima, Gabriele Vaccari, era alla guida di un’Opel Meriva. L’incidente è avvenuto. nelle campagne di Finale ...

Un uomo di circa sessant'anni è morto in seguito ad uno scontro con un’altra bici. Cause ancora da chiarire. Tragico incidente a Roma lungo la pista ciclabile del lungotevere della Vittoria. Un uomo ...

La vittima, Gabriele Vaccari, era alla guida di un’Opel Meriva. L’incidente è avvenuto. nelle campagne di Finale ...Un uomo di circa sessant'anni è morto in seguito ad uno scontro con un’altra bici. Cause ancora da chiarire. Tragico incidente a Roma lungo la pista ciclabile del lungotevere della Vittoria. Un uomo ...