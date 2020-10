Torta di mele ricetta veloce | tutto quello che occorre è un frullatore!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ladie cannella è un dolce perfetto da consumare a fine pasto, ma non solo! Ideale da consumare a colazione, con una tazza di tè o caffè e latte, oppure a merenda per una pausa ricca di bontà. Ottimo anche da gustare per un picnic o un brunch della domenica in compagnia. https://www.pianetadonne.blog/wp-content/uploads/2020/10/63127ffcc9b4d54da3a46d3ca41349fd.mp4 Fonte video Un dessert semplice da preparare, che conquisterà il palato anche dei più piccoli, avvicinandoli così al mondo della frutta. Una volta pronto, si può consumare entro 3-4 giorni, conservandolo in una campana di vetro o in un contenitore a chiusura ermetica. Ecco ladelladie cannella, una vera delizia!di ...