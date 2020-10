Soleil Sorge torna a parlare di Iconize e massacra Onestini | “Era sporco”

Leggi su chedonna

(Di giovedì 15 ottobre 2020)su Instagram si è scagliata contro, che ha inscenato un’aggressione omofoba, e il suo ex Lucata al centro della cronaca rosa per aver smascherato pubblicamente, dopo essere stata tirata in ballo da Dayane Mello al GF Vip,, quello che un tempo era un suo amico, che … L'articolodi: “Era sporco” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it