Serie A, Spadafora: "Il campionato non si ferma. Gli stadi restano vuoti, no a 25% capienza" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, intervenuto alla trasmissione "Il break delle cinque" condotta da Gianni Minoli, ha parlato del campionato di Serie A e della possibilità che questo possa continuare regolarmente: "Sì, penso proprio di sì e lo spero e me lo auguro per tutti loro". Gli stadi, però, resteranno vuoti e con soltanto un massimo di mille spettatori: "Per adesso sicuramente sì, restano vuoti. Le Regioni avevano proposto un 25% rispetto ad un pubblico possibile ma per adesso non possiamo autorizzarlo. Almeno fino al prossimo mese, dobbiamo vedere come andrà la curva dei contagi da qui fino a metà novembre".

