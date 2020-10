Sardegna Open, Cecchinato e Musetti avanzano ai quarti di finale (Di giovedì 15 ottobre 2020) I due tennisti italiani battono rispettivamente Tommy Paul (7-6, 6-4) e Andrea Pellegrino (6-2, 6-1) e accedono ai quarti di finale della prima edizione dell’ATP 250 Forte Village Sardegna Open. Marco Cecchinato – Photo credits: Eric Feferberg/AFP/Getty Images Vittorie convincenti per i due azzurri al Sardegna Open Marco Cecchinato sta provando a ritrovare la sua forma migliore, dopo le buone prestazioni agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, e con questa vittoria rientrerà dalla prossima settimana nei primi 100 della classifica ATP. Battere Tommy Paul, numero 58 al mondo, seppur non sulla superficie a lui più congeniale, è sicuramente un buon segnale. Cecchinato ci è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) I due tennisti italiani battono rispettivamente Tommy Paul (7-6, 6-4) e Andrea Pellegrino (6-2, 6-1) e accedono aididella prima edizione dell’ATP 250 Forte Village. Marco– Photo credits: Eric Feferberg/AFP/Getty Images Vittorie convincenti per i due azzurri alMarcosta provando a ritrovare la sua forma migliore, dopo le buone prestazioni agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, e con questa vittoria rientrerà dalla prossima settimana nei primi 100 della classifica ATP. Battere Tommy Paul, numero 58 al mondo, seppur non sulla superficie a lui più congeniale, è sicuramente un buon segnale.ci è ...

WeAreTennisITA : ?? Fognini positivo al Covid-19? Fabio Fognini si è quindi ritirato dal Forte Village Sardegna Open, ieri ha giocat… - WeAreTennisITA : Musetti ?? Zero problemi per Lorenzo nel 2° turno del Forte Village Sardegna Open contro Pellegrino, cui manca la co… - UgoBaroni : RT @SkySport: Sardegna Open, Musetti ai quarti: è il primo 2002 in un torneo ATP - GarauPina : RT @riviera24: Forte Village Sardegna Open, Cecchinato elimina il sanremese Mager - riviera24 : Forte Village Sardegna Open, Cecchinato elimina il sanremese Mager -