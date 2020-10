Prendono a calci un gatto e postano il video sui social: denunciati 2 minori (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE – AIDAA ha inviato questa mattina una denuncia alla procura del tribunale dei minori di Napoli “per i reati di maltrattamento di animali e diffusione di immagini violente attraverso i social contro i due minorenni quasi certamente residenti a Casoria responsabili del pestaggio di cui è rimasto vittima un gatto e della pubblicazione sui social media delle immagini della violenza contro il gattino“: lo spiega l’associazione in una nota. “I due sono stati identificati grazie ai loro profili sui social. Inoltre AIDAA ha chiesto al social la rimozione delle immagini pubblicate e che i dirigenti del sociali denuncino a loro volta i 2 minori per maltrattamento ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE – AIDAA ha inviato questa mattina una denuncia alla procura del tribunale deidi Napoli “per i reati di maltrattamento di animali e diffusione di immagini violente attraverso icontro i due minorenni quasi certamente residenti a Casoria responsabili del pestaggio di cui è rimasto vittima une della pubblicazione suimedia delle immagini della violenza contro il gattino“: lo spiega l’associazione in una nota. “I due sono stati identificati grazie ai loro profili sui. Inoltre AIDAA ha chiesto alla rimozione delle immagini pubblicate e che i dirigenti deli denuncino a loro volta i 2per maltrattamento ...

postacasella : @ScafAnna Perché la maggior parte sono come lui/lei E poi prendono a calci i gatti - Elisa67513808 : @MaryAlyce13 Ma quelli che guardano e non lo prendono a calci non li capisco - lma68it : @NotizieFrance Spero che lo prendono e gli tirano 100 calci dove non batte il sole, persona disumana ?????? - Astrocolo : Magari ti prendono a calci così ti gonfiano un po' -