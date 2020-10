Parco Nazionale della Majella, per gli allevatori un occhio di riguardo dall’Europa (Di giovedì 15 ottobre 2020) Arrivano dal Tirolo austriaco, e non solo, in visita al Parco Nazionale della Majella. Non solo, questa volta, per ammirare le bellezze dell’Appennino abruzzese ma per cogliere i segreti della difficile, ma qui possibile, convivenza con il lupo. Una delegazione di allevatori e operatori economici delle montagne austriache ha visitato in questi giorni, insieme ad un gruppo di esperti della European Wilderness Society, ad una ricercatrice dell’Eurac, istituto di ricerca che ha sede in Bolzano, e all’Ufficio Veterinario del Parco Nazionale della Majella, i pascoli e gli allevamenti monticanti del Parco, per comprendere in che modo gli allevatori ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Arrivano dal Tirolo austriaco, e non solo, in visita al. Non solo, questa volta, per ammirare le bellezze dell’Appennino abruzzese ma per cogliere i segretidifficile, ma qui possibile, convivenza con il lupo. Una delegazione die operatori economici delle montagne austriache ha visitato in questi giorni, insieme ad un gruppo di espertiEuropean Wilderness Society, ad una ricercatrice dell’Eurac, istituto di ricerca che ha sede in Bolzano, e all’Ufficio Veterinario del, i pascoli e gli allevamenti monticanti del, per comprendere in che modo gli...

