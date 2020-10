Oggi in Campania si teme il boom di contagi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Arrivano notizie di forte tensione e preoccupazione dalla Regione Campania. Il dato quotidiano dei positivi per coronavirus potrebbe segnare una cifra record. Anche se con molti tamponi in più rispetto ai giorni precedenti. Sarebbe comunque il segnale di una curva pericolosa. Ricordiamo che nei giorni scorsi De Luca aveva fissato a 800 il limite da non oltrepassare tra nuovi positivi e guariti. In caso di superamento sarebbe stato lockdown. Aspettiamo i dati e vediamo se ci saranno dichiarazioni del presidente De Luca. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 ottobre 2020) Arrivano notizie di forte tensione e preoccupazione dalla Regione. Il dato quotidiano dei positivi per coronavirus potrebbe segnare una cifra record. Anche se con molti tamponi in più rispetto ai giorni precedenti. Sarebbe comunque il segnale di una curva pericolosa. Ricordiamo che nei giorni scorsi De Luca aveva fissato a 800 il limite da non oltrepassare tra nuovi positivi e guariti. In caso di superamento sarebbe stato lockdown. Aspettiamo i dati e vediamo se ci saranno dichiarazioni del presidente De Luca. L'articolo ilNapolista.

TgLa7 : #Covid19 A trainare il boom di casi è la #Lombardia +1844, seguita da #Campania +818, #Veneto +657, #Toscana +575 e… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, nuova ordinanza di De Luca: jogging tra le 6 e le 8:30. DIRETTA - NicolaPorro : Il #Governo chiede sacrifici ai cittadini ma sono i primi a non presentarsi in #parlamento per votare. Altro che fe… - xFister : Oggi in Campania più di 1.000 casi? - Virtus871 : RT @CavBianconero: Abbiamo avuto 3 mesi “tranquilli” per poter pianificare l’autunno/inverno. Invece qui si vive alla giornata: in Campania… -