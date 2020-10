Matilde Gioli | vita privata | età | carriera | Instagram | compagno e figli dell’attrice

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Scopriamo di più sulladi, una delle giovani attrici italiane più talentuose e promettenti. La suain realtà è cominciata per caso, ma strada facendo laha dimostrato di meritare la piccola fortuna iniziale sfoderando una bravura innata e doti comunicative fuori dal comune. Bella e solare, ecco cosa abbiamo scoperto sul suo conto. Chi è: età,Lojacono, che in arte ha preferito usare il cognome materno, è nata a Milano il 2 Settembre del 1989. Dopo la maturità classica, la giovane si è laureata in in Filosofia. Rimasta orfana di padre a ...