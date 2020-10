“Mad for Science”, il Liceo Buonarroti di Pisa vince il primo premio: 75mila euro per un biolaboratorio (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Liceo scientifico Filippo Buonarroti di Pisa è stato il vincitore della quarta edizione del concorso nazionale Mad for science riservato alle scuole superiori. Oltre a conquistare la medaglia d’oro si è aggiudicato anche un premio da 75mila euro per ampliare il biolaboratorio dell’istituto finanziato dall’azienda di biotecnologie DiaSorin. Al secondo posto, invece, il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Trento che si è aggiudicato 37.500 euro: la vincita servirà anche in questo caso per l’implementazione del proprio biolaboratorio. Il premio speciale Ambiente, pari a 12.500 euro, è stato assegnato al Liceo ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ilscientifico Filippodiè stato il vincitore della quarta edizione del concorso nazionale Mad for science riservato alle scuole superiori. Oltre a conquistare la medaglia d’oro si è aggiudicato anche undaper ampliare ildell’istituto finanziato dall’azienda di biotecnologie DiaSorin. Al secondo posto, invece, ilScientifico Leonardo da Vinci di Trento che si è aggiudicato 37.500: la vincita servirà anche in questo caso per l’implementazione del proprio. Ilspeciale Ambiente, pari a 12.500, è stato assegnato al...

serenel14278447 : Mad for Science 2020: premiato studio per il sostegno alimentare al Corno d'Africa - Ansa_Piemonte : Ricerca: 'Mad For Science' premia studio per Corno d'Africa. Concorso Diasorin sceglie progetto liceo Pisa su alga… - ungodlyknj : ITS HIM GETTIN MAD ABOUT IT FOR MEJDHSKJSHDSJH - cine_mad : @camillagalli Intendi per la taglia o per lo stile? tipo questo - webartisanit : 'When people run in circle it's a very very mad world' Mad World Tears for Fears - Scusa ma non abbiamo più micro… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mad for Riverdale 5: Lo Showrunner potrebbe aver Rivelato alcuni Spoiler sulla nuova Stagione Mad for Series