Loredana Lecciso tradita | la sua reazione spiazza i fan | cosa è successo?

(Di giovedì 15 ottobre 2020)è stata? Ecco il colpo basso che l’ha vista vittima: eccoe come ha reagito. Fonte foto: FacebookIn una lunga intervista sul settimanale Oggi si è tolta qualche sassolino dalla scarpa svelando un tradimento che ha molto incuriosito i lettori del noto lettore. Prima ha infatti commentato quanto sta accadendo nella casa del Grande Fratello Vp 5 dando il suo parer su alcune dinamiche interne alla casa e poi ha confidato un aneddoto che la riguarda in prima persona. La showgirl, di recente tornata insieme ad Albano Carrisi, ha infatti svelato che avrebbe dovuto avere un ruolo nella nuova edizione dello show, puntando il dito proprio contro il noto conduttore. LEGGI ANCHE>>>Al Bano e ...

zazoomblog : GF Vip: Alfonso Signorini ha “tradito” Loredana Lecciso - #Alfonso #Signorini #“tradito” - GossipItalia3 : Loredana Lecciso retroscena su Alfonso Signorini: «È sparito, non l’ho più sentito» #gossipitalianews - blogtivvu : “Signorini è sparito”, Loredana Lecciso svela un retroscena sul #GFVip - bubinoblog : LOREDANA LECCISO: SIGNORINI MI VOLEVA OPINIONISTA AL #GFVIP MA È SPARITO - shelbyscompany : Ma è Loredana Lecciso? #uominiedonne -

Loredana Lecciso avrebbe dichiarato di aver ricevuto una proposta per il reality più famoso d’Italia. Come concorrente? No, ma bensì come opinionista! E direttamente dal conduttore, Alfonso Signorini.Non è affatto sparito Alfonso Signorini con Loredana Lecciso . Anzi tra loro c’è un rapporto di profonda amicizia e stima. Ma ...