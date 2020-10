L’Olanda verso il Lockdown totale: chiude bar, coffeeshop e ristoranti (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’Olanda verso il Lockdown totale: chiude bar, coffeeshop e ristoranti. Il governo di Mark Rutte, che si trova a confrontarsi con un numero di contagi tra i più alti dell’Unione, ha deciso addirittura la chiusura di bar, coffeeshop e ristoranti, e di vietare la vendita di alcool dopo le 20 in un ultimo tentativo di evitare un Lockdown nazionale. Le misure dovrebbe durare inizialmente due settimane, sperando che la stretta abbia l’effetto desiderato a breve termine e che non si debba rinnovarla. In nottata, secondo quanto Rtl Nieuws e Nos hanno appreso da fonti coperte da riserbo, il governo stava ancora dibattendo se chiudere in una volta sola tutte le strutture ricettive o limitare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’Olandailbar,. Il governo di Mark Rutte, che si trova a confrontarsi con un numero di contagi tra i più alti dell’Unione, ha deciso addirittura la chiusura di bar,, e di vietare la vendita di alcool dopo le 20 in un ultimo tentativo di evitare unnazionale. Le misure dovrebbe durare inizialmente due settimane, sperando che la stretta abbia l’effetto desiderato a breve termine e che non si debba rinnovarla. In nottata, secondo quanto Rtl Nieuws e Nos hanno appreso da fonti coperte da riserbo, il governo stava ancora dibattendo sere in una volta sola tutte le strutture ricettive o limitare ...

fanpage : L'Olanda va verso la chiusura totale - NICOLACATAR : @antoniopolito1 E allora dipende tutto dai francesi, inglesi, spagnoli e tedeschi, brasiliani, russi e americani Ma… - NICOLACATAR : RT @CarterNicK50: @Sofiajeanne @carmelopalma Carmelo dove vive? Coronavirus: nuovo record di contagi in Germania, l’Irlanda del Nord chiude… - caparrones : RT @giuliomeotti: L’Olanda verso l’eutanasia per i bambini da 1 a 12 anni. Non potevano farsela certo mancare dopo i malati psichiatrici. C… - EvAccount : RT @giuliomeotti: L’Olanda verso l’eutanasia per i bambini da 1 a 12 anni. Non potevano farsela certo mancare dopo i malati psichiatrici. C… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Olanda verso SNAI – Nations League: Italia-Olanda da «1»Immobile a quota gol, Pellegrini assist-man Fortune Italia