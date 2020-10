Juventus, Agnelli a 360°: il bilancio, Sarri, Pirlo e la risposta a Spadafora (Di giovedì 15 ottobre 2020) Assemblea dei soci in casa Juventus, è stato fatto il punto sulla situazione del club bianconero: gli ultimi mesi sono stati difficili a causa della pandemia. In conferenza stampa ha parlato Andrea Agnelli, tante indicazioni: da Sarri a Pirlo a Cristiano Ronaldo. “Grandi risultati ma anche delusioni inaspettate. Un grande applauso va a Nedved, Paratici e Cherubini per il nono scudetto di fila che non ha trovato il giusto riconoscimento da parte nostra e da parte di tutti. Solo più avanti ce ne potremo rendere conto”. Sarri – “Di lui ho un ottimo ricordo come persona colta, con senso d’umorismo e diversi interessi al di là del calcio. All’interno dello spogliatoio è un’alchimia quella che si crea e che porta a superare ostacoli ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Assemblea dei soci in casa, è stato fatto il punto sulla situazione del club bianconero: gli ultimi mesi sono stati difficili a causa della pandemia. In conferenza stampa ha parlato Andrea, tante indicazioni: daa Cristiano Ronaldo. “Grandi risultati ma anche delusioni inaspettate. Un grande applauso va a Nedved, Paratici e Cherubini per il nono scudetto di fila che non ha trovato il giusto riconoscimento da parte nostra e da parte di tutti. Solo più avanti ce ne potremo rendere conto”.– “Di lui ho un ottimo ricordo come persona colta, con senso d’umorismo e diversi interessi al di là del calcio. All’interno dello spogliatoio è un’alchimia quella che si crea e che porta a superare ostacoli ...

