John Travolta ricorda la moglie scomparsa | “Buon compleanno tesoro”

Leggi su dilei

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Un amore davvero grande ed esemplare, quello trae suaKelly Preston. Durato tanti anni, sopravvissuto a enormi tragedie, come la morte di un figlio. E finito, materialmente parlando, solo per l’improvvisa morte di Kelly, avvenuta il 12 luglio 2020. L’attore aveva immediatamente comunicato al mondo di volersi prendere del tempo per se stesso e i figli (Ella e Benjamin) e per tutta l’estate non ha postato nulla sui social, né ha presenziato a eventi ufficiali. È ricomparso su Instagram a fine agosto, un video in cui ballava con sua figlia Ella sulle note di una canzone molto amata da Kelly. E poi a inizio settembre con la pubblicazione della foto di un pranzo “famigliare” a casa dell’amico Tommy Lee. Il 13 ottobreha pubblicato un nuovo ...