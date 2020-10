Inter-Milan, Vieri: 'Ibra farà più di 20 gol, il derby lo gioca con la sigaretta in bocca (Di giovedì 15 ottobre 2020) Per parlare del match Christian Vieri è stato Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport': 'Il fatto che sia alla quarta giornata non può influenzare nulla. L'Inter ha gente come Vidal e Nainggolan che ... Leggi su calciomercato (Di giovedì 15 ottobre 2020) Per parlare del match Christianè statovistato da 'La Gazzetta dello Sport': 'Il fatto che sia alla quarta giornata non può influenzare nulla. L'ha gente come Vidal e Nainggolan che ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan Doppietta di Lukaku, super Eriksen e Calha-gol. Il "derby" Inter-Milan finisce 3-1 La Gazzetta dello Sport Vieri: "Ibra farà 20 gol, Lukaku mi somiglia"

Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Milan, ha parlato nel corso di un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. La punta ha parlato anche dei sue due eredi Ibra a Lukaku, ma senza fare ...

Tre gol in tre partite con la Danimarca, Eriksen vuole giocare anche con l’Inter

All’Inter sembra essere sempre di troppo. Conte non ha mai dato una vera fiducia a Christian Eriksen che invece con la nazionale torna il ...

