GF Vip | Antonella Elia replica alle accuse degli ex concorrenti | “Rosicano”

Leggi su chedonna

(Di giovedì 15 ottobre 2020)ha rotto il silenzio sulledei suoi ex compagni di viaggio al GF Vip, accusandoli di rosicare per il suo successo.ha debuttato nell’inedito ruolo di opinionista nella quinta edizione del GF Vip, dopo aver partecipato pochi mesi prima nel ruolo di concorrente. I suoi ex compagni di viaggio, inutile … L'articolo GF Vip,ex: “Rosicano” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it