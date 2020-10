Galli: «Subito lockdown parziali se le cose vanno male». E Pregliasco già parla di Milano “chiusa” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Da Galli a Pregliasco, molti esperti lanciano l’allarme. Così non può andare avanti, il Covid colpisce e bisogna rispondere. «Se nei prossimi quindici giorni le cose saranno andate male, avremo lockdown parziali». Sono le parole del professor Massimo Galli. Ancora una volta, il direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a Otto e mezzo, usa toni forti. Da Galli a Pregliasco l’appello ad agire «Il sottoscritto e i suoi collaboratori hanno lavorato raccogliendo il massimo dei dati. Abbiamo voluto capire come curare questa malattia e come gestirla. Posizioni secondo cui la malattia non c’è più e il virus si è rabbonito ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Da, molti esperti lanciano l’allarme. Così non può andare avanti, il Covid colpisce e bisogna rispondere. «Se nei prossimi quindici giorni lesaranno andate, avremo». Sono le parole del professor Massimo. Ancora una volta, il direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di, a Otto e mezzo, usa toni forti. Dal’appello ad agire «Il sottoscritto e i suoi collaboratori hanno lavorato raccogliendo il massimo dei dati. Abbiamo voluto capire come curare questa malattia e come gestirla. Posizioni secondo cui la malattia non c’è più e il virus si è rabbonito ...

