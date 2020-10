Frosinone | disagi per il maltempo | crolla un ponte e bus travolto da frana

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ilsta mettendo in ginocchio. A Picinisco unto gettando nel fiume un auto, mentre a San Biagio un bus è statoda una. Paura tra gli abitanti. Attimi di terrore nelle scorse ore per gli abitanti della provincia di. Le forti piogge hanno causato frane e allagamenti … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.